الرجاء يحدد موعد عودة الحافيظي

حدد فريق الرجاء الرياضي لكرة القدم، موعد عودة نجم الفريق عبد الإله الحافيظي، للمشاركة مع “النسور الخضر” في المباريات القادمة.

وأكد الفريق الأخضر، اليوم الجمعة، أن الحافيظي مازال يتابع حصص الترويض في الفترة الحالية، على أن يتم تأهيله من يوم غد السبت، بدنيا في أفق الانخراط في التداريب الجماعية للرجاء.

وخاض اللاعب البالغ من العمر 28 عاما، آخر مباراة مع فريقه يوم 19 يناير الجاري، أمام نهضة بركان في البطولة الاحترافية، والتي أعقبتها إصابته بشد عضلي.

وغيبت الإصابة المذكورة، الحافيظي عن لقاء مولودية وجدة في البطولة الوطنية، والترجي التونسي ضمن خامس جولات المجموعة الرابعة لمسابقة دوري دوري أبطال إفريقيا.

يذكر أن الحافيظي، تعرض لإصابة سابقة متم مارس الماضي، في نهائي كأس السوبر الإفريقي ضد الترجي، بالعاصمة القطرية الدوحة، والتي فرضت على اللاعب الغياب عن الميادين لمدة قاربت 9 أشهر.