مرتيل..توقيف 3 أشخاص للاشتباه في ارتباطهم بشبكة للهجرة السرية وحجز بندقية وخراطيش

تمكنت عناصر الشرطة بالمفوضية الجهوية للأمن بمرتيل، مساء أمس الخميس، من توقيف ثلاثة أشخاص للاشتباه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في تنظيم عمليات الهجرة غير المشروعة والاتجار في البشر، وحجزت في حوزتهم بندقية صيد وخراطيش.

وبحسب بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، فإن عمليات التفتيش المنجزة بمنازل الأشخاص الثلاثة الموقوفين، الذين تتراوح أعمارهم ما بين 21 و37 عاما، مكنت من حجز بندقية و184 خرطوشة، فضلا عن أسلحة بيضاء عبارة عن سيوف من الحجم الكبير ودراجة نارية، ومبلغ مالي يشتبه في كونه من عائدات تنظيم الهجرة السرية.

وأضاف المصدر ذاته، أن عمليات تنقيط المشتبه فيهم بقاعدة بيانات الأشخاص المبحوث عنهم تشير إلى أن واحدا منهم يشكل موضوع مذكرة بحث على الصعيد الوطني في قضية تتعلق بالنصب والاحتيال.

وأشار المصدر ذاته إلى أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي وكذا توقيف باقي المتورطين فيه.