طعون مؤتمر “البام”.. اكتشاف حالات إقصاء جماعية

وقفت اللجنة المكلفة بالطعون المرتبطة بعملية الانتداب للمؤتمر الرابع لحزب الأصالة والمعاصرة، على حالات غريبة أقصي فيها أعضاء بالحزب من قائمة المؤتمرين.

اللجنة التي عقدت اجتماعها أمس الخميس، قادها سمير كودار رئيس اللجنة التحضيرية، وشارك فيها ممثلون عن الأمين العام للحزب، حكيم بنشماش، وممثلون أيضا عن رئيسة المجلس الوطني للحزب فاطمة الزهراء المنصوري، قبلت خمس طعون من أصل 37 قدمت إليها.

وبحسب مصدر حضر الاجتماع المذكور، فإن الطعون الخمسة التي تم قبولها تشمل أولا، ست حالات من فرع الحزب بمقاطعة السويسي بالرباط، تبين أن المعنيين بها بالرغم من مشاركتهم في الجمع العام المخصص للانتداب، والمصادقة على جعلهم مؤتمرين، إلا أن “تلاعبا” جرى لاحقا حذفهم على لوائح الانتداب، وتعويضهم بأشخاص لم يشاركوا في الجمع العام. الحالة نفسها وجدت اللجنة نفسها أمامها، وتتعلق بفرع الحزب بمقاطعة البرنوصي بالدار البيضاء، حيث أقصي المشاركون جميعا في الجمع العام من لائحة الانتداب، وتم تعويضهم بأشخاص غرباء.

وبشكل مماثل، قبلت اللجنة طعنا من عضوين بالحزب في فرعه بإفران، وجدا اسميهما قد حذفا من لوائح الانتداب رغم مشاركتهما في الجمع والمصادقة على انتدابهما كمؤتمرين. فيما الحالة الرابعة، فتتعلق بعضو بالحزب منضو تحت يافطة مغاربة العالم، في كندا، حيث تبين للجنة البت في الطعون بأن العضو المذكور قام بتسجيل نفسه في لوائح الانخراط لعام 2017، وبعث شيكا بمساهمته المالية، لكن المكلف بمغاربة الخارج داخل الحزب شطب على اسمه من لوائح الانخراط. وهي نفس وضعية الحالة الخامسة، التي تتعلق بعضو بالحزب في فرعه بفرنسا، وجد نفسه خارج لوائح الانخراط والانتداب تبعا لذلك، رغم حيازته للمستندات التي تدل على تقييده في لوائح 2017.

ووفقا لنتائج اللجنة، فإن حوالي 14 عضوا بالحزب، جرى إقصاؤهم خلال عملية الانتداب، سيشاركون في المؤتمر المقرر عقده في 7 فبرار بمدينة الجديدة. وفي مقابل ذلك، ردت اللجنة المكلفة بالبت في الطعون 32 طعنا، قال مصدر حضر اجتماعها، إن جميع أسبابها تتعلق بادعاء عدم التوصل باستدعاء لحضور الجوع العامة المخصصة لانتداب المؤتمرين. ووجدت اللجنة أن هذا الادعاء “غير واقعي” لأن عملية الاستدعاء تمت لجميع أعضاء الحزب وفقا سلسلة من الإجراءات لا يمكن الطعن في عدم السماع بها”.