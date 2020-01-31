أب يتهم مستشفى “السويسي” باستبدال رضيعه بآخر ميت.. والمستشفى يوضح

في قضية مثيرة؛ اتهم أحمد بوديس، إدارة قسم الولادة في مستشفى السويسي، في الرباط، باستبدال رضيعه برضيع آخر ميت، إضافة إلى تعريض زوجته إلى الاهمال، والإهانة.

وقال أحمد بوديس، في تصريح لـ”اليوم 24″، إنه رفع دعوة قضائية، اليوم الجمعة، إثر الإهمال، الذي تعرضت له زوجته، بعدما أشرفت على عملية ولادتها مولدة في طور التدريب، قبل 6 أيام.

وأضاف المتحدث ذاته أن رضيعه ولد أشقر الشعر، إلا أن الرضيع الميت، الذي سلم إليه، بعد يومين من ولادته، داكن الشعر، مشيرا إلى احتمال استبداله.

وأفاد المتحدث ذاته أنه رفع دعوة قضائية ضد إدارة قسم الولادة بمستشفى السويسي، من أجل فتح تحقيق في ملابسات الحادث، والكشف عن حقيقة الوفاة.

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ونفت إدارة قسم الولادة في مستشفى السويسي راوية أحمد بوديس جملة، وتفصيلا.

وقالت مسؤولة التواصل عن إدارة مستشفى السويسي، في تصريح لـ”اليوم 24″، إن المستشفى ينفي شبهة وفاة الرضيع نتيجة الإهمال، أو استبداله بآخر.

وأكد المصدر ذاته أن والدة الرضيع المذكور وضعت، قبل أيام، بشكل طبيعي، إلا أن الرضيع ازداد في وضعية صحية غير مستقرة، بعد أن التف حبله السري على عنقه.

وأوضحت مسؤولة التواصل عن إدارة مستشفى السويسي أن الرضيع خضع لمراقبة صحية في الانعاش، إلا أنه توفي بعد ذلك.