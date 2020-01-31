تقرير.. المغرب من بين أسوأ البلدان في العالم في تكوين أسرة وتنشئة أطفال

يعد المغرب من بين أسوأ البلدان في العالم في تكوين أسرة، وتنشئة أطفال، بحسب تصنيف “US News and World Report” للعام 2020، الذي صدر، قبل أيام، وشاركت في إعداده كلية وارتون في جامعة بنسلفانيا الأمريكية.

ومن 73 دولة، شملها التصنيف، حصل المغرب على المرتبة 20 كأسوأ بلد في تنشئة الأطفال بعد الإمارات، التي حصلت على المرتبة 23، وقبل مصر، التي حازت على المرتبة 15 عالميا.

وجاءت لبنان كثاني أسوأ دول العالم في تنشئة الأطفال، ويستند هذا التصنيف إلى معايير عديدة، أبرزها الاهتمام بحقوق الإنسان، والمساواة بين الجنسين، وسعادة المواطنين، والمساواة في الدخل، والشعور بالأمان، ومدى تطور أنظمة التعليم العام، والرعاية الصحية.

وفيما تصدرت كازاخستان قائمة الأسوأ في العالم لتنشئة الأطفال، اعتبرت الدنمارك، والسويد، والنرويج الأفضل في العالم.