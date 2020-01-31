إصابات في مواجهات مع الاحتلال في الضفة وغزة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أصيب 50 فلسطينيا على الأقل، اليوم الجمعة، بجروح وحالات اختناق، إثر مواجهات مع جيش الاحتلال الإسرائيلي، في مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة المحاصر.

وذكرت جمعية الهلال الأحمر الفلسطينية، في بيان، أن طواقمها "تعاملت مع 48 إصابة، في مواجهات متفرقة في عدة مدن وقرى فلسطينية في الضفة المحتلة مع قوات الاحتلال الإسرائيلي".

وأفادت الجمعية بأن طواقمها تعاملت كذلك مع 14 إصابة منهم 10 إصابات بالرصاص الحي خلال مواجهات مع قوات الاحتلال على حدود قطاع غزة، وأكدت أنه تم نقل جميع الإصابات إلى المستشفى لاستكمال العلاج.

وبينت أن طبيعة الإصابات، في مواجهات الضفة، تنوعت بين الإصابة بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، والاختناق بالغاز المسيل للدموع، وإصابات أخرى بالحروق، أو نتيجة السقوط.

ولفتت إلى نقل 13 إصابة للمستشفى لتلقي العلاج، بينما تم علاج باقي الإصابات ميدانيا. فيما أفادت بإصابة أحد المسعفين خلال علاج المصابين في مواجهات مخيم عقبة جبر، في مدينة أريحا.

وأوضحت أن الإصابات وقعت خلال المواجهات التي اندلعت في مناطق طوباس بالأغوار الشمالية، ومدن نابلس وقلقيلية، وأريحا ورام الله.

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واندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال في محيط مصانع "جيشوري" الكيماوية الإسرائيلية المقامة على أراضي غرب مدينة طولكرم. وأطلقت قوات الاحتلال الرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وقنابل الغاز المسيل للدموع بكثافة صوب الشبان، ما أدى إلى إصابة العشرات بالاختناق.

واندلعت المواجهات، عقب قمع قوات الاحتلال للمسيرات التي خرجت تنديدا بـ"صفقة القرن" المزعومة، حيث استخدم جيش الاحتلال الإسرائيلي، الرصاص المطاطي وقنابل الغاز المسيل للدموع، لتفريق المسيرات. بدورهم، رشق شبان القوات بالحجارة، وأضرموا النار في إطارات سيارات مطاطية.

ولفتت المصادر إلى اندلاع مواجهات بين جنود الاحتلال وشبان عند مفترق بيتا جنوب نابلس، أطلق الجنود خلالها الأعيرة المطاطية وقنابل الغاز ما أدى إلى إصابة اثنين بالمطاط، والعشرات بالاختناق.

واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي منطقة "عصيدة" المحاذية لمستوطنة "كرمي تسور" المقامة على أراضي بلدة بيت أمر شمال الخليل، وشرعت بإطلاق الرصاص المعدني المغلف بالمطاط، والغاز المسيل للدموع صوب المواطنين ما أدى إلى إصابة عدد من المشاركين.

كما شهد محيط باب الزاوية وسط مدينة الخليل مواجهات مع الاحتلال، الذي أطلق الغاز المسيل للدموع بكثافة صوب المواطنين، ما أدى إلى إصابات عدد منهم بالاختناق.

وشهدت المسيرات التي انطلقت بعد صلاة الجمعة في عشرات المواقع المختلفة في أنحاء الغربية المحتلة، مشاركة جماهيرية حاشدة، رفضا لـ"صفقة القرن".

يشار إلى أن الجيش الإسرائيلية، نشرت تعزيزات عسكرية في الضفة الغربية، فيما حشدت شرطة الاحتلال قوات كبيرة في مدينة القدس، عقب الإعلان عن "يوم غضب" ردا على "صفقة القرن"، فيما نقلت القناة 13 التلفزيونية الإسرائيلية عن مصادر أمنية إسرائيلية قولها إن التنسيق الأمني مع أجهزة أمن السلطة الفلسطينية مستمر "بأعلى مستوى".