تظاهرات في البلدات العربية تنديدا بـ"صفقة القرن"

القدس - بواسطة محمد عز العرب - انطلقت اليوم، الجمعة، تظاهرات ووقفات احتجاجية على مداخل قرى ومدن عربية وعند محاور رئيسية في البلاد، وذلك احتجاجا على خطة الإملاءات الأميركية لتصفية حقوق الفلسطينيين والمعروفة إعلاميًا بـ"صفقة القرن".

ففي أم الفحم، شارك العشرات مساء اليوم، في تظاهرة احتجاجية على المدخل الرئيسي للمدينة، وذلك في إطار الخطوات الاحتجاجية التي أقرتها لجنة المتابعة، الأسبوع الماضي، بعد إعلان الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الثلاثاء الماضي، عن خطته لإنهاء الصراع الفلسطيني/ العربي - الإسرائيلي.

ورفع المتظاهرون لافتات رافضة لـ"صفقة القرن" بكل بنودها، ومن بين اللافتات برزت شعارات، "القدس عربية" "فلسطين ليست للبيع" "تسقط صفعة القرن"، "شعبنا أقوى من صفقاتكم"، "صفقة القرن لن تمر".

وفي دير حنا، شارك الأهالي، بعد صلاة الجمعة، في وقفة احتجاجية دعت إليها اللجنة الشعبية في البلدة، للتعبير عن رفضهم لـ"صفقة القرن" الأميركية، ورفعوا الشعارات الرافضة للاستيطان في الضفة الغربية المحتلة.

وشهدت المظاهرة، مشاركة العشرات من الأهالي بالإضافة إلى العديد من الشخصيات الدينية والاجتماعية والتربوية، حيث رفعوا الأعلام الفلسطينية، والشعارات ورددوا هتافات رافضة لخطة الإدارة الأميركية.

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وفي منطقة الشاغور نظمت 3 وقفات احتجاجية على امتداد شارع 85 (عكا – صفد)، وتحديدا على مفارق نحف والبعنة - دير الأسد ومجد الكروم.

وشارك العشرات من المتظاهرين في الوقفات الاحتجاجية، حيث رفعت خلالها لافتات منددة ورافضة لصفقة القرن، بالإضافة إلى الأعلام الفلسطينية.

ورفع المتظاهرون لافتات عدة من بينها "صفقة القرن لن تمر"، "القدس عاصمة فلسطين"، "الشعب الفلسطيني أقوى من المتآمرين"، بالإضافة إلى شعارات أخرى.

كما شهدت الوقفات الاحتجاجية إغلاق شارع رقم 85 أمام حركة السير.

يذكر أن الرئيس الأميركي، ترامب، كان قد أعلن في مؤتمر صحافي عقده من البيت الأبيض في العاصمة الأميركية واشنطن، عن خطته، بحضور رئيس الحكومة الإسرائيلية المنتهية ولايته، بنيامين نتنياهو.

وتتضمن الخطة التي رفضتها السلطة الفلسطينية وكافة فصائل المقاومة، إقامة دولة فلسطينية "متصلة" في صورة أرخبيل تربطه جسور وأنفاق، وجعل مدينة القدس عاصمة غير مقسمة لإسرائيل. وبحسب خطة ترامب تحتفظ إسرائيل بمنطقة الأغوار، وبكامل الحدود الشرقية للضفة الغربية.