الناصرة: مصرع شاب في حادث طرق

القدس - بواسطة محمد عز العرب - لقي الشاب محمد علاء حسين (19 عاما) من مدينة الناصرة، مصرعه، عصر اليوم، الجمعة، في حادث تصادم بين دراجة نارية ومركبة متوقفة على جانب الطريق، في حي الكروم بالمدينة.
وتفيد المعلومات الأولية أن حسين كان يقود دراجة نارية في الحي المذكور، ولأسباب لم تتضح بعد اصطدم بمركبة متوقفة، مما أدى إلى إصابته بجروح بالغة الخطورة، نقل على إثرها إلى مستشفى الناصرة (الإنجليزي) القريب.
وبعد فشل محاولات إنقاذ حياته، أعلن الطاقم الطبي في المستشفى عن وفاته متأثرًا بجروحه.
ووصلت قوات كبيرة من الشرطة إلى مكان الحادث وشرعت بالتحقيق في ملابساته.
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