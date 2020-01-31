شكرا لقرائتكم خبر عن محاكمة ترامب تقترب من النهاية والان نبدء بالتفاصيل
وتشهد الجلسة التي من المقرر أن تبدأ في الساعة الواحدة بعد الظهر (1800 بتوقيت جرينتش) اليوم الجمعة مرافعات كلا الجانبين لمدة ساعتين، يليها تصويت محتمل بشأن الشهود وأي قضايا عالقة أخرى.
ومن المتوقع أن تباشر الأقلية الديمقراطية مجموعة من التعديلات على التصويت بشأن حكم، ما يعني أن العملية يمكن أن تمتد إلى ساعات عدة أخرى.
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