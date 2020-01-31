شكرا لقرائتكم خبر عن الهند تحظر تصدير الكمامات والملابس الواقية بسبب كورونا والان نبدء بالتفاصيل

قالت الهند اليوم الجمعة إنها حظرت تصدير معدات الحماية الشخصية مثل الكمامات والملابس الواقية وسط تفش عالمي لفيروس كورونا. وانتشر الفيروس، الذي تفشى في مدينة ووهان في وسط الصين، ليصيب أكثر من 9800 شخص حول العالم وقتل أكثر من 213 شخصا حتى الآن.

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