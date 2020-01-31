شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وزراء لبنان :الوضع الاقتصادي صعب والان نبدء بالتفاصيل

أكّد رئيس مجلس الوزراء اللبناني، حسان دياب أن الوضع الإقتصادي في لبنان يعاني صعوبات آملاً أن تستطيع الحكومة تحقيق انجاز يؤدي إلى الخروج من الأزمة التي يعيشها لبنان.

جاءت تصريحات دياب خلال اجتماعه، صباح اليوم الجمعة، في السرايا الحكومية، مع وفد من الهيئات الإقتصادية برئاسة الوزير السابق محمد شقير.

وأكد رئيس مجلس الوزراء أن " الوضع الإقتصادي في البلد وفي كل القطاعات يعاني صعوبات لكن علينا أن نتحمل قليلا على أمل ان تستطيع الحكومة تحقيق انجاز يؤدي إلى الخروج من الأزمة التي يعيشها لبنان".

وأضاف "إن الذين يدمرون المؤسسات إنما يشوهون الحراك المطلبي الحقيقي وأهدافه الإصلاحية".