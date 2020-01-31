شكرا لقرائتكم خبر عن قبل ساعات من بريكست ..« الأوروبي» يحاول اظهار قوته والان نبدء بالتفاصيل

سعى قادة الاتحاد الأوروبي إلى إظهار علامات القوة ورباطة الجأش قبل ساعات من خروج بريطانيا من التكتل (بريكست) اليوم الجمعة وقالوا إن الدول الباقية في الاتحاد، وعددها 27 دولة، قادرة على التصدي لتغير المناخ ومتطلبات التحول التكنولوجي على الرغم من انسحاب دولة عضو منه للمرة الأولى.

وستغادر بريطانيا الاتحاد الأوروبي في منتصف الليل أو في الساعة 2300 بتوقيت المملكة المتحدة اليوم بعد قرابة نصف قرن من التعاون الوثيق مع التكتل الأوروبي فيما يمثل نصرا للمتشائمين تجاه الوحدة الأوروبية وضربة قوية للتكامل الأوروبي الذي أعقب الحرب العالبمية الثانية.

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير ليين في مؤتمر صحفي في بروكسل قبيل انسحاب بريطانيا "علمتنا تجربتنا أن القوة لا تكمن في العزلة الرائعة بل في اتحادنا الفريد".

ومضت تقول "التحديات التي تواجهها أوروبا والفرص التي تستطيع أن تقتنصها لم تتغير بسبب بريكست" مضيفة أنه يتعين على الاتحاد الأوروبي أن يركز على أن يأخذ زمام المبادرة عالميا في مجالات التصدي لتغير المناخ والثورة الرقمية والهجرة.