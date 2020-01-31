خلال أشهر.. ألمانيا تتوقع تطوير لقاح لفيروس 'كورونا'

قالت وزيرة البحث الألمانية، أنجيا كارليتشك، اليوم الجمعة، إنها تتوقع تطوير لقاح مضاد لفيروس "كورونا" القاتل في غضون أشهر.
وجاءت هذه التصريحات بعدما قالت شركة الأدوية الحيوية "كيورفاك إيه جي" و"التحالف من أجل ابتكارات الاستعداد للوباء"، إنهما يعملان معًا على تطوير لقاح مضاد للفيروس الذي اكتُشف لأول مرة في الصين الشهر الماضي.
وأعلنت السلطات الصينية، في وقت سابق من اليوم الجمعة، ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا إلى 9692 حالة في البلاد، مشيرة إلى أنه حصد حتى الآن أرواح 213 شخصاً.
فيما أعلنت منظمة الصحة العالمية، مساء الخميس، حالة الطوارئ الصحية الدولية استجابة لتسارع انتشار الفيروس الذي وصفته بـ"الوباء"، مؤكدة في الوقت ذاته إمكانية وقف انتشاره حال اتخذت البلدان تدابير للكشف المبكر عن المرض وعزل المرضى وتتبع اتصالاتهم.
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