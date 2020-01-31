أفاد مصدر أمني، الجمعة، بتسجيل سبع حالات اختناق وإصابة قرب ساحة الوثبة وسط العاصمة بغداد. وقال المصدر لـ الخليج 365، إن "الاشتباكات تجددت في ساحة الوثبة وسط العاصمة بغداد، والقوات الامنية أطلقت القنابل المسيلة للدموع والرصاص الحي". وأضاف أن "حصيلة الاشتباكات بلغت سبع حالات اختناق وإصابة"، مبيناً أن "النيران اندلعت داخل عجلتي (تك تك)".





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تسجيل سبع حالات اختناق واصابة قرب ساحة الوثبة وسط بغداد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.