تسجيل سبع حالات اختناق واصابة قرب ساحة الوثبة وسط بغداد

أفاد مصدر أمني، الجمعة، بتسجيل سبع حالات اختناق وإصابة قرب ساحة الوثبة وسط العاصمة بغداد.
وقال المصدر لـ الخليج 365، إن "الاشتباكات تجددت في ساحة الوثبة وسط العاصمة بغداد، والقوات الامنية أطلقت القنابل المسيلة للدموع والرصاص الحي".
وأضاف أن "حصيلة الاشتباكات بلغت سبع حالات اختناق وإصابة"، مبيناً أن "النيران اندلعت داخل عجلتي (تك تك)".
وأضاف أن "حصيلة الاشتباكات بلغت سبع حالات اختناق وإصابة"، مبيناً أن "النيران اندلعت داخل عجلتي (تك تك)".
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