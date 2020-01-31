فرنسا.. فيروس 'كورونا' الجديد يؤجج العنصرية ضد الآسيويين

أدى تسجيل 6 إصابات بفيروس "كورونا" الجديد في فرنسا، إلى ظهور موجة من التصرفات والتعليقات العنصرية الموجهة ضد الآسيويين.
وأضافت وانغ أنها تعرضت شخصيا لموقف مماثل، حيث رفض أشخاص ركوبها مصعدا كانوا يستخدمونه لمجرد أن ملامحها آسيوية.
ولم تقتصر التعليقات العنصرية على الأفراد، حيث أن صحيفة Courrier Picard اليومية أصدرت عددا بعنوان "الخطر الأصفر"، في إشارة إلى فيروس "كورونا" الجديد المتفشي في الصين، قبل أن تقدم اعتذارها للجالية الآسيوية في فرنسا.
ويرى أفراد آخرون من الجالية الآسيوية في فرنسا أن ظاهرة التعليقات والتصرفات العنصرية ضدهم كانت موجودة قبل ظهور "كورونا" الجديد، غير أنها أخذت أبعادا أكبر بعد تفشي المرض.
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