اعلنت الاستخبارات العسكرية، الجمعة، عن اعتقال مسؤولي الدعم اللوجستي لـ"الخلايا الارهابية" في صلاح الدين.

وقالت المديرية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في فوج المغاوير الاول- قيادة عمليات صلاح الدين بالتعاون مع مكافحة ارهاب المحافظة القت القبض على اثنين من الإرهابيين في منطقة مطيبيجة بصلاح الدين وهم من المسؤولين عن تقديم الدعم اللوجستي للخلايا الارهابية من ارزاق ووقود وما شاكل ذلك".

وأضاف البيان أن المعتقلين "من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة ٤ إرهاب".