رونالدو أفضل لاعبي الكالتشيو في يناير

وبحسب الموقع الرسمي للسيريا، فإن رونالدو تفوق على جميع لاعبي الدوري الإيطالي ، وحصل على جائزة أفضل لاعب خلال شهر كانون ثان الجاري.

وأضاف أن الدون البرتغالي سيتسلم الجائزة يوم الأحد المقبل، قبل انطلاق مباراة فريقه أمام فيورنتينا، والمقرر إقامتها بملعب أليانز ستاديوم، ضمن منافسات الجولة 22 من الدوري الإيطالي.



وتألق رونالدو على مدار شهر كانون ثان الجاري بمنافسات الكالتشيو، بعدما شارك في 4 مباريات سجل فيها 7 أهداف.

ويتصدر يوفنتوس جدول ترتيب الكالتشيو برصيد 51 نقطة، بفارق 3 نقاط عن أقرب منافسيه إنتر ميلان (48 نقطة).