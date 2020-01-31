رونالدو أفضل لاعبي الكالتشيو في يناير

2020-01-31 | 15:02
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واصل البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم وهداف يوفنتوس، تألقه في الملاعب الإيطالية، ليحصد جائزة جديدة في شهر كانون ثان الجاري.
وأضاف أن الدون البرتغالي سيتسلم الجائزة يوم الأحد المقبل، قبل انطلاق مباراة فريقه أمام فيورنتينا، والمقرر إقامتها بملعب أليانز ستاديوم، ضمن منافسات الجولة 22 من الدوري الإيطالي.
وتألق رونالدو على مدار شهر كانون ثان الجاري بمنافسات الكالتشيو، بعدما شارك في 4 مباريات سجل فيها 7 أهداف.
ويتصدر يوفنتوس جدول ترتيب الكالتشيو برصيد 51 نقطة، بفارق 3 نقاط عن أقرب منافسيه إنتر ميلان (48 نقطة).
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