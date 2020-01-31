إصابة 48 فلسطينيا خلال مواجهات مع الاحتلال بالضفة

أصيب عشرات الفلسطينيين في مواجهات اندلعت، بعد صلاة الجمعة، بمناطق متفرقة من الضفة الغربية مع قوات الاحتلال؛ احتجاجاً على خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام.

وقال الهلال الأحمر الفلسطيني إن 48 مدنياً أصيبوا في مواجهات متفرقة في عدة مدن وقرى بالضفة الغربية؛ من بينها رام الله، وبيت لحم، والخليل، وقلقيلية، وأريحا، وطولكرم، ونابلس، والقدس.



وأضاف، في بيان له، الجمعة: "جميع الإصابات تتراوح بين طفيفة ومتوسطة، ونقل 13 للمستشفيات نتيجة الإصابة بالرصاص المطاط، واستنشاق الغاز المسيل للدموع، أما الباقي فقد تم علاجها ميدانياً".

وأضرم شبان النار في إطار السيارات على مقربة من مواقع وجود جيش الاحتلال، ورشقوه بالحجارة رافعين الأعلام الفلسطينية.

ومن جانبها، استخدمت قوات الاحتلال الرصاص المعدني وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع على الفلسطينيين، مما خلف عشرات الإصابات.

وكان جيش الاحتلال أعلن قبل يومين تعزيز قواته في الضفة الغربية، وغور الأردن، وحدود قطاع غزة.

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وتقوم خطة ترامب على اقتراح "حل واقعي بدولتين" مع عاصمة "في القدس" والاعتراف بسيادة إسرائيل على أراض محتلة، ورفض عودة اللاجئين الفلسطينيين وضم "وادي الأردن".





وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الثلاثاء، تفاصيل خطته للسلام في الشرق الأوسط.



وأوضح ترامب أن رؤيته للسلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين مختلفة عن الرؤى السابقة، مؤكداً أنها تقوم على دولتين فلسطينية وإسرائيلية، وأن تكون مدينة القدس المحتلة عاصمة موحدة لإسرائيل.

وأضاف أن: "الولايات المتحدة ستعترف بالمستوطنات كجزء من إسرائيل".

وزعم الرئيس الأمريكي أن خطته ستحقق الازدهار للفلسطينيين وتقضي على احتياجهم للمعونات، كما ستحقق تلك الخطة، بحسب ترامب، أكثر من مليون فرصة عمل للفلسطينيين خلال عام واحد.

كما زعم أن خطته للسلام ستمنح الفلسطينيين ضعف مساحة الأراضي المعروضة عليهم سابقاً، موجهاً حديثه لنظيره الفلسطيني قائلًا: "إذا اخترت طريق السلام فالولايات المتحدة والعديد من الدول ستعاونك طول الطريق".

ومن جانبه أعلن نتنياهو موافقته على التفاوض مع الفلسطينيين على أساس خطة ترامب للسلام.