الشعبة البرلمانية الإماراتية تدين التدخلات الأجنبية بالدول العربية

أدانت الشعبة البرلمانية الإماراتية للمجلس الوطني الاتحادي، الانتهاكات والتدخلات الأجنبية في البلدان العربية؛ كالأزمات في اليمن وسوريا وليبيا والعراق.

وأكدت الشعبة، خلال كلمتها في المؤتمر الـ15 لمجالس اتحاد الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، التي عقدت في بوركينا فاسو، أن القضية الفلسطينية هي قضية مركزية بالنسبة للأمتين العربية والإسلامية، وأدانت جميع الانتهاكات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني الشقيق.

ورفض عدنان حمد الحمادي رئيس الوفد البرلماني المشارك في هذه الاجتماعات، فتح أي مكاتب أو سفارات أو أي بعثات رسمية لأي دولة في مدينة القدس؛ باعتبار ذلك انتهاكاً للوضع القانوني للمدينة وانحيازاً للاحتلال الإسرائيلي.



وأكد الحمادي أن ذلك يناقض قرارات مجلس الأمن الذي أكدت عدم المساس بوضعية القدس، خاصة قرارات مجلس الأمن رقم 465 و476 و478 لعام 1980 وقرار 2334 لعام 2016.

وضم وفد الشعبة البرلمانية كلاً من جميلة أحمد المهيري، وحميد علي العبار الشامسي، وسمية عبدالله السويدي، وعفراء بخيت العليلي، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي.

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حل وفق المرجعيات الدولية

والأربعاء الماضي، أكد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين أن أساس حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي لا بد أن يكون بموجب القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ومبادرة السلام العربية.

وجدد العثيمين، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء السعودية "واس"، التزام المنظمة الداعم والثابت للجهود الدولية الرامية لتحقيق السلام القائم على رؤية حل الدولتين، وفقاً للمرجعيات الدولية المتفق عليها، بما يؤدي إلى تمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه الوطنية المشروعة والوصول إلى سلام عادل وشامل.





وشدد الأمين العام لمنظمة التعاون على أن مدينة القدس الشريف، بموجب القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967، مضيفاً أن المساس بالوضع القائم التاريخي والقانوني والسياسي للمدينة يُعد انتهاكاً للمواثيق الدولية.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن، الثلاثاء، تفاصيل خطته للسلام في الشرق الأوسط والمعروفة إعلامياً بـ"صفقة القرن"، موضحاً أن رؤيته للسلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين مختلفة عن الرؤى السابقة، وأنها تقوم على دولتين فلسطينية وإسرائيلية، وأن تكون مدينة القدس المحتلة عاصمة موحدة لإسرائيل.

وأضاف ترامب أن رئيس الوزراء الإسرائيلي أخبره بموافقته على خوض مفاوضات مباشرة مع الفلسطينيين، وتابع "الولايات المتحدة ستعترف بالمستوطنات جزءاً من إسرائيل".