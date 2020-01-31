اجتماع عربي طارئ في القاهرة لبحث خطة ترامب للسلام

وصل الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبومازن إلى القاهرة، الجمعة؛ للمشاركة في الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب، لبحث خطة السلام الأمريكية.

وكان سفير دولة فلسطين لدى مصر، مندوبها الدائم لدى الجامعة العربية دياب اللوح أعلن، الخميس، أن عباس سيصل إلى القاهرة للمشاركة في أعمال الاجتماع الذي سيعقد بمقر الجامعة العربية، السبت.

وأوضح أن وزراء الخارجية سيستمعون من أبومازن للموقف الفلسطيني حول الخطة الأمريكية للسلام التي أعلن عنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وبنيامين نتنياهو، الثلاثاء الماضي، وبحث سبل مواجهة مخططات تصفية القضية الفلسطينية.





ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن اللوح، قوله إن انعقاد اجتماع وزراء الخارجية الطارئ يأتي في وقت بالغ الأهمية يتطلب موقفاً عربياً موحداً بشأن الخطة الأمريكية للسلام.

إضافة إلى وضع الآليات التنفيذية المناسبة لتطبيق قرارات المجالس العربية وأهمها ما ورد في مبادرة السلام العربية بكل بنودها، وتطبيق قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية.

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وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الثلاثاء، عن تفاصيل خطته للسلام في الشرق الأوسط، والمعروفة إعلامياً بـ"صفقة القرن".

وأوضح أن رؤيته للسلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين مختلفة عن الرؤى السابقة، مؤكداً أنها تقوم على دولتين فلسطينية وإسرائيلية، وأن تكون مدينة القدس المحتلة عاصمة موحدة لإسرائيل.

وأضاف ترامب أن رئيس الوزراء الإسرائيلي أخبره بموافقته على خوض مفاوضات مباشرة مع الفلسطينيين، وتابع قائلاً: "الولايات المتحدة ستعترف بالمستوطنات كجزء من إسرائيل".

وقال الرئيس الأمريكي إن خطته ستحقق الازدهار للفلسطينيين وتقضي على احتياجهم للمعونات، كما ستحقق تلك الخطة، بحسب ترامب، أكثر من مليون فرصة عمل للفلسطينيين خلال عام واحد.

وتابع ترامب، خلال المؤتمر الصحفي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، قائلاً: "لن يقتلع فلسطينيون أو إسرائيليون من أراضيهم ومئات الوظائف ستوفر للفلسطينيين".

وأضاف ترامب أن خطته للسلام ستمنح الفلسطينيين ضعف مساحة الأراضي المعروضة عليهم سابقاً، ووجّه الرئيس الأمريكي حديثه لنظيره الفلسطيني قائلاً: "إذا اخترت طريق السلام فالولايات المتحدة والعديد من الدول ستعاونك طول الطريق".

من جانبه، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي موافقته على التفاوض مع الفلسطينيين على أساس خطة ترامب للسلام، قائلاً: "آمل أن يقتنع الفلسطينيون بالسلام ويوافقوا على هذه الخطة التي بذلنا فيها جهداً كبيراً".