شهيد و12 جريحا برصاص إسرائيلي خلال مسيرات العودة بغزة

استشهد فلسطيني، وأصيب 12 على الأقل بجروح، الجمعة، جراء استهداف الاحتلال الإسرائيلي لمتظاهرين في مخيمات العودة شرقي قطاع غزة.

وأعلنت وزارة الصحة بغزة، استشهاد علاء هاني حمادة العباسي (15 عاما) متأثرا بإصابته بقنبلة غاز في الرأس.

وقال مصدر طبي لـ"العين الإخبارية": إن 9 فلسطينيين أصيبوا شرق خانيونس، و2 شرق جباليا، وإصابة واحدة شرق رفح، بعدما أطلقت قوات الاحتلال النار تجاه تظاهرات الفلسطينيين قرب السياج الحدودي المقابل لمخيمات العودة.

ورغم عدم وجود دعوات تظاهر رسمية، تجمع الشبان في مناطق مخيمات العودة شرق قطاع غزة، ورشقوا قوات الاحتلال بالحجارة ورددوا هتافات منددة بالخطة الأمريكية للسلام.

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وتشهد المنطقة الحدودية في قطاع غزة حالة من التصعيد، وفي وقت سابق، أطلقت 3 قذائف صاروخية من غزة على تجمعات إسرائيلية في غلاف القطاع، اعترضت القبة الحديدية إحداها.

وقال أفيخاي أدرعي، الناطق باسم الجيش الإسرائيلي، في بيان، إنه "تم رصد إطلاق 3 قذائف هاون من قطاع غزة باتجاه إسرائيل؛ واعترضت الدفاعات الجوية واحدة منها".

وأشار أدرعي إلى أن دبابة تابعة لجيش الاحتلال قصفت موقعاً عسكرياً لحركة حماس في جنوب غزة، رداً على قذائف الهاون التي أطلقت من القطاع.



مظاهرات العودة تجري أسبوعيا منذ انطلاقها في 30 مارس/ أذار 2018، في ذكرى يوم الأرض بهدف إعادة الضوء لقضية اللاجئين الفلسطينيين، حتى أعلنت الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة، وكسر الحصار تعليقها لمدة 3 أشهر اعتبارا من مطلع العام الجاري.

وتستأنف المظاهرات في الذكرى الثانية 30 مارس/آذار المقبل، وبعدها تتحول إلى مظاهرة شهرية.

وبحسب مصادر طبية فلسطينية، فقد استشهد منذ انطلاق المسيرة 367 فلسطينيا، وأصيب الآلاف، جراء استهداف المتظاهرين واعتداءات إسرائيلية أخرى على غزة.