إطلاق 3 قذائف من غزة باتجاه مستوطنات إسرائيلية

أطلقت 3 قذائف صاروخية من غزة على تجمعات إسرائيلية في غلاف القطاع، الجمعة، اعترضت القبة الحديدية إحداها.

وقال أفيخاي أدرعي، الناطق باسم الجيش الإسرائيلي، في بيان، إنه "تم رصد إطلاق 3 قذائف هاون من قطاع غزة باتجاه إسرائيل؛ حيث اعترضت الدفاعات الجوية واحدة منها".



وأضاف: "نتيجة لذلك تم تفعيل إنذارات في تطبيق الجبهة الداخلية فقط في مناطق مفتوحة".

وأشار أدرعي إلى أن دبابة تابعة لجيش الاحتلال قصفت موقعاً عسكرياً لحركة حماس في جنوب غزة، رداً على قذائف الهاون التي أطلقت من القطاع.

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وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إنه تم سماع دوي انفجارين في تجمع أشكول الإسرائيلي في غلاف قطاع غزة. ولم تعلن أي جهة فلسطينية مسؤوليتها عن إطلاق القذائف.

وكانت الطائرات الإسرائيلية شنت، فجر الجمعة، سلسلة غارات على رفح جنوب قطاع غزة، بعد إعلان الاحتلال سقوط قذيفة صاروخية على منطقة مفتوحة في سديروت.

وقال مصدر محلي لـ"العين الإخبارية": إن الطائرات الحربية الإسرائيلية أطلقت نحو 10 صواريخ، فيما أطلق الطيران المروحي الإسرائيلي 3 صواريخ تجاه أراضٍ ومواقع غرب رفح.

وذكر المصدر أن القصف استهدف الأرض التي أعلن عن تخصيصها لإقامة مستشفى مركزي في مدينة رفح.

ووفق المصدر؛ فإن ألسنة الدخان غطت الأجواء الغربية لمدينة رفح جنوب قطاع غزة، نتيجة الغارات المكثفة التي استهدفت المنطقة وتسببت أيضاً في انقطاع التيار الكهربائي.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، في بيان له، قصف سلسلة من الأهداف التابعة لحركة حماس جنوب قطاع غزة، وذلك رداً على إطلاق الصواريخ من القطاع والبالونات المتفجرة.