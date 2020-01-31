فرقاطة يونانية تتجه نحو سفينة الأبحاث التركية بالمتوسط وتستعد لمواجهتها

قال وسائل الإعلام اليونانية، إن الفرقاطة اليونانية من طراز "Nikiforos Fokas" اتجهت نحو سفينة البحث التركية في البحر المتوسط، بعد "المسار الغريب" للسفينة.



ولفتت وسائل الإعلام اليونانية، إلى أن السفينة قامت بتحركات داخل الجرف القاري اليوناني، ولكن خارج المياه الإقليمية اليونانية، حيث سارعت الفرقاطة اليونانية إلى الموقع، وذلك بحسب تقرير لموقع "روسيا اليوم".

ونوهت التقارير، بأن أجراس القوات البحرية اليونانية دفعت الفرقاطة للانطلاق من كارباثوس إلى منطقة الإبحار التركية، التي تقع فيها سفينة Oruc Reis التركية على بعد حوالي 200 كم جنوب Megisti وشرق جزيرة كريت وغرب قبرص.

وبينت المصادر، أن القوات المسلحة اليونانية مستعدة لمواجهة أي حركة للسفينة التركية.

يشار إلى أن التصعيد ازداد في البحر المتوسط بعد توقيع تركيا، يوم 27 نوفمبر الماضي، مع حكومة الوفاق الوطني الليبية مذكرة تفاهم حول تحديد الصلاحيات البحرية، وقالت اليونان وقبرص إن هذا الاتفاق ينقل جزءا من حقوقهما في مياه البحر المتوسط إلى تركيا.