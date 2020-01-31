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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر فلسطين.. منع دخول البضائع الإسرائيلية إلى مناطق السلطة ردا على قرار "بينيت" والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 31 يناير 2020
الخليج 365
منعت السلطة الفلسطينية، اليوم الجمعة، كانون الثاني 31، 2020، دخول البضائع الإسرائيلية الى مناطق السلطة.
وقالت وسائل إعلام إن هذه الخطوة جاءت رداً على القرار الإسرائيلي بمنع دخول المنتجات الزراعية الفلسطينية إلى اسرائيل.
وأصدر وزير جيش الاحتلال "نفتالي بينيت" ظهر الجمعة، قراراً يمنع بموجبه إدخال المنتجات الزراعية الفلسطينية لـ "إسرائيل" وذلك رداً على مواصلة السلطة الفلسطينية في مقاطعة العجول الإسرائيلية.
وذكرت القناة السابعة العبرية أن "بينيت" أصدر تعليماته لما يسمى بمنسق شئون المناطق الفلسطينية لدى حكومة الاحتلال كميل أبو ركن بالوقف الفوري لإدخال البضائع الزراعية الفلسطينية وذلك رداً على منع السلطة الفلسطينية استيراد العجول من "إسرائيل" منذ عدة أشهر واستجابة لضغط من مربي العجول الإسرائيليين.
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