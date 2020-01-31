روسيا تعلن عن أول إصابتين بفيروس "كورونا"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 31 يناير 2020

الخليج 365

أعلنت روسيا، اليوم الجمعة، كانون الثاني 31، 2020، عن أول إصابتين بفيروس كورونا في البلاد لشخصين صينيين.

وفي وقت سابق قالت روسيا إنها ستغلق حدودها مع الصين بعد تفشي مرض كورونا في مختلف المدن الصينية.

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وأمس أعلنت الهند، عن تسجيل أول حالة إصابة بمرض كورنا، كما أعلنت الفلبين عن تسجيل أول حالة من المرض على أراضيها.

وأعلنت الصين اليوم ارتفاع عدد وفيات فيروس كورونا إلى 213 حالة وتسجيل أكثر من ألف إصابة جديدة.

وانتشر المرض سريعا في الصين وامتد إلى دور مجاورة ودول في أوربا وآسيا.