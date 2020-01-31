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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر قنصلية السعودية بـ«جوانجو» الصينية تعمم 3 أرقام هامة لمواجهة مخاطر "كورونا" والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 31 يناير 2020
الخليج 365
دعت قنصلية المملكة العربية السعودية في جوانجو، جميع المواطنين الموجودين في الصين، إلى البقاء في مقر سكنهم والالتزام بالتعليمات والتوجيهات الصحية المعلنة من قبل السلطات هناك؛ نظرًا إلى استمرار تفشي فيروس كورونا الجديد.
وذكرت القنصلية، في إعلان عبر حسابها على «تويتر» اليوم الجمعة: «ترجو القنصلية من كافة الطلبة والمواطنين المقيمين ورجال الأعمال الموجودين في جمهورية الصين الشعبية، الاتصال بالأرقام التالية للحصول على التعليمات اللازمة».
وجاءت الأرقام كالتالي:
رقم شؤون السعوديين: 008618998378131.
مسؤول شؤون السعوديين خلف الشمري: 008618102606014.
القنصل العام محمد البريثن: 008613600000695.
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