قنصلية السعودية بـ«جوانجو» الصينية تعمم 3 أرقام هامة لمواجهة مخاطر "كورونا"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 31 يناير 2020

الخليج 365

دعت قنصلية المملكة العربية السعودية في جوانجو، جميع المواطنين الموجودين في الصين، إلى البقاء في مقر سكنهم والالتزام بالتعليمات والتوجيهات الصحية المعلنة من قبل السلطات هناك؛ نظرًا إلى استمرار تفشي فيروس كورونا الجديد.

وذكرت القنصلية، في إعلان عبر حسابها على «تويتر» اليوم الجمعة: «ترجو القنصلية من كافة الطلبة والمواطنين المقيمين ورجال الأعمال الموجودين في جمهورية الصين الشعبية، الاتصال بالأرقام التالية للحصول على التعليمات اللازمة».

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وجاءت الأرقام كالتالي:

رقم شؤون السعوديين: 008618998378131.

مسؤول شؤون السعوديين خلف الشمري: 008618102606014.

القنصل العام محمد البريثن: 008613600000695.