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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر صحيفة تركية: المستثمرون الأجانب يهربون من البلاد والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 31 يناير 2020
الخليج 365
ذكرت صحيفة أحوال التركية، الجمعة، أن المستثمرين الأجانب يغادرون تركيا على وجه السرعة، بسبب سيطرة الحكومة المتزايدة على القضاء والبنوك عقب المحاولة الانقلابية الفاشلة التي وقعت في يوليو 2016.
وقالت الصحيفة إن ممارسات الحكومة التركية أدت، في خاتمة المطاف، إلى تخويف المستثمرين الأجانب.
واستندت الصحيفة في تقريرها إلى "تقييم التحليل النقدي" الصادر الجمعة، والذي أشار إلى أن المستثمرين الأجانب في تركيا أجروا في الفترة بين 17 و24 يناير، عمليات بيع ضخمة للأوراق المالية الحكومية، بما في ذلك 118.5 مليون دولار في الأسهم و 49.5 مليون دولار في عمليات إعادة الشراء.
ومنذ بداية العام، باع السكان الأجانب ما مجموعه 616.7 مليون دولار من الأوراق المالية الحكومية، حسب التقرير
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