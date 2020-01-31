أرض الصومال والاتحاد الأوروبي يطلقان مشروع بربرا للتنمية الحضرية

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 31 يناير 2020
الخليج 365
أطلقت حكومة أرض الصومال والاتحاد الأوروبي مشروع بربرة للتنمية الحضرية بقيمة 7.5 مليون يورو بهدف دعم التنمية الشاملة والمستدامة للمدينة الساحلية.
وفقًا لوزارة التخطيط والتنمية الوطنية ، سيعمل المشروع على تعزيز قدرة البلدية في التخطيط الحضري ، وتحسين نظام إدارة النفايات ، بالإضافة إلى تشجيع التوظيف وريادة الأعمال للمجتمعات الحضرية.
وهو مشروع مشترك بين الاتحاد الأوروبي في إطار صندوق التنمية الأوروبي ، ووزارة التخطيط والتنمية الوطنية في أرض الصومال ، وبلدية بربرة وموئل الأمم المتحدة.
أعجب سفير الاتحاد الأوروبي نيكولاس برلانغا مارتينيز بالدعم المستمر من النساء والشباب وأولئك الذين يعيشون في أشد المواقف ضعفًا في بيربيرا وقال إن هذا المشروع سوف يحسن سبل عيشهم. منطقة المرفقات
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