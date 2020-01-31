أفريقيا: الاتحاد الأفريقي ملتزم بمواصلة مساعدة الصومال رغم التحديات

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 31 يناير 2020
الخليج 365
أكد الاتحاد الأفريقي من جديد عزمه على دعم جهود قطاع السلام والأمن في الصومال من أجل ضمان الاستقرار وسط الانخفاض المستمر لقوات الاتحاد الأفريقي في البلد الواقع في القرن الأفريقي المضطرب.
صرح بذلك مفوض السلام والأمن بالاتحاد الإفريقي ، حيث عبر عن "الالتزام الثابت للاتحاد الإفريقي بدعم الصومال والمساعدة في تسهيل تحقيق أهداف الخطة الانتقالية للصومال" ، التي تم الكشف عنها في الكتلة الأفريقية المؤلفة من 55 عضواً. بيان صدر في وقت متأخر الأربعاء.
صرح بذلك مفوض الاتحاد الإفريقي خلال الاجتماع الأخير للجنة تنسيق عمليات بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال ، والذي ضم قادة عسكريين من الدول الإفريقية الثمانية المساهمة بقوات في الصومال وهي بوروندي وجيبوتي وإثيوبيا وكينيا ونيجيريا وسيراليون ، أوغندا وغانا. منطقة المرفقات
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