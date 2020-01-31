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روسيا تبني قاعدة عسكرية في الصومال

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 31 يناير 2020

روسيا تبني قاعدة عسكرية في الصومال

الخليج 365

يتطلع المسؤولون الروس إلى ميناء بربرة كموقع لقاعدتهم على ساحل أرض الصومال ، وهي دولة أعلنت نفسها داخل الصومال على خليج عدن ، وفقًا لمسؤولي وزارة الدفاع الأمريكية. 

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تشترك كل من الصين والولايات المتحدة ، اللتين لديهما قواعد عسكرية في جيبوتي ، في نفس خط الساحل مثل الميناء الروسي المحتمل.

 كما أعربت روسيا عن اهتمامها ببناء مركز لوجستي بحري في إريتريا ، لكن من غير الواضح إلى أي مدى تقع هذه المفاوضات ، وفقًا لما ذكره مسؤولون أمريكيون ، وفقًا لما ذكرته صحيفة نيويورك تايمز.

 على بعد حوالي 1500 ميل جنوبًا ، على الساحل الشرقي لأفريقيا ، هبطت طائرات النقل العسكرية الروسية في الصيف الماضي في مقاطعة كابو ديلجادو في شمال موزامبيق ، ووفقًا للمسؤولين الأمريكيين ، نشرت حوالي 160 فردًا ينتمون إلى مجموعة فاغنر ، المقاول العسكري الروسي الخاص.  

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