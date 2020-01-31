الرئيس التونسي: لا مانع لدينا من استقبال أردوغان

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 31 يناير 2020

الخليج 365

علق الرئيس التونسي قيس سعيد على الزيارة الأخيرة غير المعلنة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى تونس.



قال الرئيس التونسي قيس سعيد، أمس الخميس، إنه مستعد لاستقبال نظيره التركي رجب طيب أردوغان مرة أخرى بتونس، الأمر الذي سبب جدلا واسعا، لا سيما أن تركيا لها أعمالا عدائية في المنطقة.

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وجاء هذا خلال حوار صحفي للرئيس، سعيد، الخميس، على القناة التونسية الرسمية بمناسبة مرور 100يوم على تولي سعيد للسلطة.

وقال قيس سعيد، إنه قام بما تفرضه البروتوكولات المعمول بها في استقبال زعماء البلدان الشقيقة والصديقة، عندما استقبل نظيره التركي.

وأضاف: “لو يزور أردوغان مرة أخرى تونس فسنستقبله كما فعلنا سابقا مثله مثل أي رئيس آخر”.

وأجرى الرئيس التركي، زيارة مفاجئة إلى تونس في 25 كانون الثاني/ يناير الماضي، لمدة يوم واحد، عقد فيها مباحثات مع سعيد، تركزت حول الملف الليبي.