دياب التقى الهيئات الرقابية ورؤساء المجالس القضائية

التقى رئيس ​مجلس الوزراء​ ​حسان دياب​ وفدا من رؤساء المجالس القضائية ورؤساء الهيئات الرقابية بحضور وزيرة العدل ​ماري كلود نجم​، وشدد خلال اللقاء على "أهمية ​مكافحة الفساد​". وبعد الاجتماع اوضحت نجم في دردشة مع الصحافيين انه "كان لقاء عمل مثمر زودنا خلاله دياب بتوجيهاته"، مشددا على ان "يقوم ​القضاء​ بواجباته ومتابعة كل الملفات لا سيما تلك المتعلقة بالفساد".

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