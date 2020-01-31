طه: صفقة القرن حلقة من حلقات التآمر لاستهداف الحق الفلسطيني في ارضه

أكد نائب المسؤول السياسي ل​حركة حماس​ في ​لبنان​ ​جهاد طه​، ان الأعلان عن "​صفقة القرن​ في هذا التوقيت جاء من أجل تكريس يهودية الدولة على كامل الأراضي الفلسطينية وفرض نظام فصل عنصري لسلب الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وضرب مشروعه المقاوم، وهي حلقة من حلقات التآمر التي تستهدف الحق الفلسطيني في أرضنا ومقدساتنا".

وفي تجمع جماهيري حاشد رفضاً وتنديداً بصفقة القرن في مخيم البرج الشمالي، لفت طه الى ان "الخطوات العملية لرد على هذه الصفقة يكون بالتحرر من كل الألتزامات والأتفاقيات المبرمة مع الأدارة الأميركية واسرائيل، إضافةً إلى الأسراع لعقد لقاء للأمناء العامون للفصائل الفلسطينية ووضع رؤية واستراتيجية وطنية عنوانه " ​المقاومة​ والأنتفاضة" ضمن برنامج عمل وطني متفق عليه لمواجهة صفقة العار والغطرسة الأميركية الصهيونية بحق شعبنا ومقدساته"، منتقداً "مواقف بعض ​الدول العربية​ من الصفقة وضرورة مراجعة مواقفها وإعلان رفضها الواضح والصريح والوقف الفوري لكل المشاريع السياسية وفي مقدمتها وقف ​سياسة​ التطبيع مع اسرائيل"، داعياً "ابناء الامة العربية والأسلامية وكل أحرار ​العالم​ لمساندة ودعم ​الشعب الفلسطيني​ وحقوقه من أجل أفشال هذه الصفقة وكل المخططات الرامية لتصفية القضية الفلسطينية".