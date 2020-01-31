يزبك دعا الحكومة الى تقديم أولويات المواطن المعيشية والاجتماعية

دعا رئيس الهيئة الشرعية في "​حزب الله​" الشيخ ​محمد يزبك​ ​الحكومة​ إلى "معالجة ما ينبغي معالجته برؤية موضوعية وبكل شفافية، بخطط مدروسة، والعمل على سن قوانين، والجميع بانتظار الخطوط العملية وتقديم أولويات المواطن المعيشية والاجتماعية والاقتصادية"، مؤكدا انه "يمكن تجاهل شبح ​التوطين​ بعد مهزلة ​صفقة القرن​ فعلينا المناصرة للحق ال​فلسطين​ي، ودعم ​اللاجئين​ للعودة إلى فلسطين، ودعم مقاومة هذا الشعب الأبي حتى قيام دولة فلسطين وعاصمتها ​القدس​".

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