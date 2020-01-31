ضبط كمية من المخدرات مع سعودي في المطار

ضبطت فصيلة التفتيشات في قوى الأمن الداخلي في مطار بيروت الدولي، ما يقارب 39 غراما من مادة الكوكايين و25 غراما من الحشيشة، مع سعودي اثناء محاولة سفره.
وقد تولت الضابطة الإدارية والعدلية في المطار التحقيقات معه وأحيل الى مكتب المخدرات المركزي، بناء لاشارة القضاء المختص.
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