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ضبط كمية من المخدرات مع سعودي في المطار

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ضبطت فصيلة التفتيشات في ​قوى الأمن الداخلي​ في ​مطار بيروت الدولي​، ما يقارب 39 غراما من مادة ​الكوكايين​ و25 غراما من ​الحشيشة​، مع سعودي اثناء محاولة سفره.

وقد تولت الضابطة الإدارية و​العدلية​ في ​المطار​ التحقيقات معه وأحيل الى مكتب ​المخدرات​ المركزي، بناء لاشارة ​القضاء​ المختص.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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