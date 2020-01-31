ضبط كمية من المخدرات مع سعودي في المطار

ضبطت فصيلة التفتيشات في ​قوى الأمن الداخلي​ في ​مطار بيروت الدولي​، ما يقارب 39 غراما من مادة ​الكوكايين​ و25 غراما من ​الحشيشة​، مع سعودي اثناء محاولة سفره.

وقد تولت الضابطة الإدارية و​العدلية​ في ​المطار​ التحقيقات معه وأحيل الى مكتب ​المخدرات​ المركزي، بناء لاشارة ​القضاء​ المختص.

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