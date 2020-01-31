رئيس الجنة الفنية في الضمان الاجتماعي إدعى على قناة "الجديد"

تقدم ​المحامون​ الوكلاء عن رئيس اللجنة الفنية في الضمان الإجتماعي ​سمير عون​ بدعوة جزائية ضد ​قناة الجديد​ بشخص رئيس مجلس ادارتها تخحسين الخياط وكلا من ليال أبو موسى و​رياض قبيسي​ بجرم القدح والذم والإفتراء. وتضمنت الدعوة تفنيدا للإتهامات، وطلب المحامون في الدعوة التحقيق معهم.

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