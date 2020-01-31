نقابة اصحاب المحطات بعد زيارة دياب: لوقف الخسائر التي يتكبدها اصحاب المحطات

أعلنت نقابة اصحاب ​محطات المحروقات​ في ​لبنان​ أن "وفداً من النقابة برئاسة رئيسها سامي البركس زار رئيس ​مجلس الوزراء​ ​حسان دياب​، وبحث معه في الحلول التي يمكنها وقف الخسائر التي تتكبدها المحطات منذ اكثر من خمسة اشهر جراء الفرض عليها شراء المحروقات من شركات الاستيراد ومن منشآت النفط بنسبة %15 بالدولار الاميركي والباقي ب​الليرة اللبنانية​".

وفي بيان لها، اشارت النقابة الى أنه "بعد استعراض الدراسات التي تبين حجم الخسائر وتأثير هذه النسبة بالدولار على كلفة الصفيحة حيث تبلغ 1900 ليرة للبنزين و1400 ليرة للمازوت بتاريخ اليوم، وبعد ان اكد دياب ضرورة وضع حد لهذا الوضع ووقف الخسائر التي يتكبدها اصحاب محطات المحروقات بأسرع وقت ممكن وفي الايام القليلة المقبلة، تم التداول مع دياب بعدة حلول وافكار مفيدة لايجاد الحل وبآلية تصحيح جدول تركيب الاسعار التي تم نقاشها يوم امس مع وزير الطاقة والمياه ريمون جر، وذلك بحضور رئيس تجمع الشركات المستوردة للنفط ​جورج فياض​، وقد كلف دياب جورج البركس والاستاذ جورج فياض بإعداد دراسة رقمية على آلية حل تم اقتراحها من دياب وابلاغ مستشاره بنتائجها غدا".