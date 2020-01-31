كرامي اتصل بهنية والمطران حنا متضامنا: صفقة القرن ولدت ميتة

أجرى رئيس تيار "الكرامة" النائب ​فيصل كرامي​ اتصالا هاتفيا برئيس المكتب السياسي لـ"حركة ​المقاومة​ الاسلامية - حماس" اسماعيل هنية، أعرب فيه عن "تضامنه وتضامن اللبنانيين مع الشعب الفلسطيني في الداخل والخارج في موقفهم الرافض ل​صفقة القرن​ التي ليست اكثر من مشروع آخر وقح وخبيث لتصفية ​القضية الفلسطينية​ والسطو على القدس الشريف وإلغاء حق العودة"، مشيراً الى ان "هذه الصفقة ولدت ميتة، وان مواجهتها حتمية عبر اولوية الوحدة الفلسطينية الداخلية وعبر مشروعية النضال والمقاومة".

كما اجرى كرامي اتصالا برئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس في ​مدينة القدس​ المحتلة المطران ​عطاالله حنا​، ثمن فيه عاليا جهود حنا "المتواصلة لتظهير وحدة الشعب الفلسطيني بكل طوائفه في مواجهة العدو الغاصب وفي تأكيد الحق الاسلامي والمسيحي لاستعادة ​بيت المقدس​".