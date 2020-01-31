إدكار طرابلسي: خلال ثلاثة أشهر ستكون للحكومة إنجازات

أكد النائب ادكار طرابلسي أن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون تصرف بمسؤولية وسرعة حين تأكد ان رئيس الحكومة السابق سعد الحريري لا يريد أن يكون رئيساً مكلفاً فتم تكليف رئيس الحكومة حسان دياب، معتبرا أن "تشكيلة حكومة دياب تبشر بالخير والعمل جار، والوزراء ايجابيون ويتناقشون، والامل كبير أن يكون البيان الوزاري جاهزا خلال أسبوع، والرئيس عون مطمئن الى أنه في خلال ثلاثة أشهر ستكون للحكومة انجازات".
واعتبر أن من سمّوا دياب ما زالوا متّفقين على منح الثقة لحكومته، مشددا على انه لا تجوز المقارنة بين جلسة منح الثقة وجلسة الموازنة.
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