وزيرة العدل : دياب شجّع الهيئات الرقابية على المضي في عملها لمكافحة الفساد

أكدت وزيرة ​العدل​ ​ماري كلود نجم​، بعد لقائها رئيس ​الحكومة​ ​حسان دياب​ في السراي، ان "الاخير شجّع الهيئات الرقابية على المضي في عملها في اطار ​مكافحة الفساد​ وعدم التوقف ابداً". إضغط للمزيد

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