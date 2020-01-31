الجميل: لا يجوز ان تبقى صحة المواطن رهينة تلكؤ المصارف وعدم تأمين السيولة من وزارة المال

اعتبر رئيس ​حزب الكتائب​ النائب ​سامي الجميل​ في تصريح له عبر ​مواقع التواصل الإجتماعي​ أنه "لا يجوز ان تبقى صحة المواطن اللبناني رهينة تلكؤ ​المصارف​ من جهة وعدم تأمين السيولة من قبل ​وزارة المالية​ من جهة أخرى لشراء ​المستلزمات الطبية​ التي لم تعد تكفي"، معتبرا أن "المصارف غير واثقة بقرار ​المصرف المركزي​ ووزارة المالية وعود دون تنفيذ". إضغط للمزيد

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