المدفعية الإسرائيلية تطلق قذيفة تجاه موقع لحركة حماس في غزة

أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، في بيان، عن "إطلاق المدفعية الإسرائيلية قذيفة استهدفت موقعا تابعاً لحركة "حماس" جنوب قطاع غزة، وذلك بعد إطلاق 3 قذائف هاون من القطاع اتجاه المستوطنات والبلدات الإسرائيلية المحاذية للقطاع".
هذا ودوت أصوات انفجارات في منطقة المجلس الإقليمي "أشكول" فيما تلقى سكانها إنذارات تحذر من إطلاق صواريخ من قطاع غزة، ولفت الجيش الى إن "ثلاث قذائف هاون أطلقت من القطاع، وأن القبة الحديدية اعترضت واحدة منها على الأقل، فيما سقطت الأخريان في منطقة مفتوحة".
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