المدفعية الإسرائيلية تطلق قذيفة تجاه موقع لحركة حماس في غزة

أعلن المتحدث باسم ​الجيش الإسرائيلي​ ​أفيخاي أدرعي​، في بيان، عن "إطلاق المدفعية الإسرائيلية قذيفة استهدفت موقعا تابعاً لحركة "حماس" جنوب قطاع غزة، وذلك بعد إطلاق 3 قذائف هاون من القطاع اتجاه المستوطنات والبلدات الإسرائيلية المحاذية للقطاع".

هذا ودوت أصوات ​انفجارات​ في منطقة المجلس الإقليمي "​أشكول​" فيما تلقى سكانها إنذارات تحذر من إطلاق صواريخ من قطاع غزة، ولفت الجيش الى إن "ثلاث قذائف هاون أطلقت من القطاع، وأن ​القبة الحديدية​ اعترضت واحدة منها على الأقل، فيما سقطت الأخريان في منطقة مفتوحة".