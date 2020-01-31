سبوتنيك: الجيش السوري يستعد لتطويق النقطة التركية جنوب معرة النعمان

أفادت وكالة "سبوتنيك" أن "وحدات من ​الجيش السوري​ تابعت، صباح اليوم، عملياتها العسكرية ب​ريف إدلب الجنوبي​، وتقدمت عبر محور طريق ​خان شيخون​- ​معرة النعمان​، وسيطرت على بلدات حيش وطبيش والعامرية وكفرمزدة بعد تطهيرها من مسلحي تنظيم "​جبهة النصرة​" وحلفائه".

وأشارت الى أن "وحدات الجيش السوري تعمل في المحور المذكور، على تأمين الطريق الواصل بين مدينتي خان شيخون ومعرة النعمان، وصولا إلى بلدة معر حطاط، التي تتواجد فها نقطة مراقبة تركية".

وكان الجيش السوري، أطلق عملية عسكرية انتزع من خلالها السيطرة في شهر آب، على مدينة خان شيخون جنوبي إدلب وعلى عشرات القرى والبلدات الواقعة بمحيطها.