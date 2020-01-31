أفادت وكالة "سبوتنيك" أن "وحدات من الجيش السوري تابعت، صباح اليوم، عملياتها العسكرية بريف إدلب الجنوبي، وتقدمت عبر محور طريق خان شيخون- معرة النعمان، وسيطرت على بلدات حيش وطبيش والعامرية وكفرمزدة بعد تطهيرها من مسلحي تنظيم "جبهة النصرة" وحلفائه".
وأشارت الى أن "وحدات الجيش السوري تعمل في المحور المذكور، على تأمين الطريق الواصل بين مدينتي خان شيخون ومعرة النعمان، وصولا إلى بلدة معر حطاط، التي تتواجد فها نقطة مراقبة تركية".
وكان الجيش السوري، أطلق عملية عسكرية انتزع من خلالها السيطرة في شهر آب، على مدينة خان شيخون جنوبي إدلب وعلى عشرات القرى والبلدات الواقعة بمحيطها.
كانت هذه تفاصيل خبر سبوتنيك: الجيش السوري يستعد لتطويق النقطة التركية جنوب معرة النعمان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.