أعلنت وزيرة البحث الألمانية أنجيا كارليتشك، إنها "تتوقع تطوير لقاح مضاد لفيروس "كورونا" القاتل في غضون أشهر"، معتبرة انه "إذا أردنا احتواء هذا المرض، فمن الجيد أن يكون لدينا لقاح في وقت قصير نسبيًا".
وتأتي هذه التصريحات بعدما قالت شركة الأدوية الحيوية "كيورفاك إيه جي" و"التحالف من أجل ابتكارات الاستعداد للوباء"، إنهما يعملان معًا على تطوير لقاح مضاد للفيروس الذي اكتُشف لأول مرة في الصين الشهر الماضي.
كانت هذه تفاصيل خبر وزيرة البحث الألمانية: نتوقع تطوير لقاح مضاد لفيروس "كورونا" بغضون أشهر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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