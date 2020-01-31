وزيرة البحث الألمانية: نتوقع تطوير لقاح مضاد لفيروس "كورونا" بغضون أشهر

أعلنت وزيرة البحث الألمانية أنجيا كارليتشك، إنها "تتوقع تطوير لقاح مضاد لفيروس "كورونا" القاتل في غضون أشهر"، معتبرة انه "إذا أردنا احتواء هذا المرض، فمن الجيد أن يكون لدينا لقاح في وقت قصير نسبيًا".

وتأتي هذه التصريحات بعدما قالت شركة ​الأدوية​ الحيوية "كيورفاك إيه جي" و"التحالف من أجل ابتكارات الاستعداد للوباء"، إنهما يعملان معًا على تطوير لقاح مضاد للفيروس الذي اكتُشف لأول مرة في ​الصين​ الشهر الماضي.