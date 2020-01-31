تظاهرات حاشدة في عمان رفضا لصفقة القرن

انطلقت بعد صلاة ظهر يوم الجمعة، ​مسيرة​ احتجاجية حاشدة من أمام المسجد الحسيني الكبير في "وسط البلد" في عمان، حيث رفع المتظاهرون شعارات "تؤكد على وحدة ​الأردن​ و​فلسطين​ وشعبيهما".

وأكد المحتجون "على ثبات الموقف الأردني الرافض للصفقة"، مرددين الهتافات التالية "الأردن أرض ​الرباط​ ما بيقبل الانحطاط"، و"أردن أردن أرض الحشد، أقصى أقصى أرض المجد" و"جدودي قالوا بالأمثال وطنك بده رجال والرجال بتهد جبال".

وأحرق مشاركون في المسيرة العلم الإسرائيلي "تنديدا بسياسات واعتداءات الاحتلال على ​المسجد الأقصى​ المبارك، والأراضي الفلسطينية المحتلة".