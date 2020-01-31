تظاهرات حاشدة في عمان رفضا لصفقة القرن

انطلقت بعد صلاة ظهر يوم الجمعة، مسيرة احتجاجية حاشدة من أمام المسجد الحسيني الكبير في "وسط البلد" في عمان، حيث رفع المتظاهرون شعارات "تؤكد على وحدة الأردن وفلسطين وشعبيهما".
وأكد المحتجون "على ثبات الموقف الأردني الرافض للصفقة"، مرددين الهتافات التالية "الأردن أرض الرباط ما بيقبل الانحطاط"، و"أردن أردن أرض الحشد، أقصى أقصى أرض المجد" و"جدودي قالوا بالأمثال وطنك بده رجال والرجال بتهد جبال".
وأحرق مشاركون في المسيرة العلم الإسرائيلي "تنديدا بسياسات واعتداءات الاحتلال على المسجد الأقصى المبارك، والأراضي الفلسطينية المحتلة".
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