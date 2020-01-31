الصدر: للإعتصام قرب المنطقة الخضراء لان السياسيين فشلوا بتحقيق مطالب الشعب

دعا زعيم ​التيار الصدري​ ​مقتدى الصدر​، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إلى "​اعتصامات​ سلمية حاشدة قرب المنطقة الخضراء في بغداد، بالتنسيق مع القوات الأمنية"، معتبراً ان "السياسيين فشلوا في تشكيل ​حكومة​ غير جدلية وما زال بعضهم يماطل في تحقيق مطالب ​المتظاهرين​ المحقة بل مطالب الشعب المشروعة وهي محاكمة الفاسدين بقضاء نزيه، ومفوضية انتخابات مستقلة وإقرار ​قانون الانتخابات​ المنشود، فضلا عن تشكيل حكومة غير جدلية وغير تبعية بوزراء مستقلين لا حزبيين ولا طائفيين ولا فئويين ولا مليشياويين واستقلال ​العراق​ وسيادته وانتخابات نزيهة مبكرة خلال الاشهر القادمة"، لافتاً الى "وجود خطوات شعبية تصعيدية أخرى، والى ضرورة الانضباط والسلمية وعدم ​قطع الطرق​ وغلق المؤسسات التعليمية والخدمية كما عهدتكم من ذي قبل فنحن وإياكم دعاة الإصلاح".

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