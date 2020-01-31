رئيس الوزراء الروسي يقترح على الاتحاد الأوراسي تأسيس مركز رقمي

اقترح رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين "إنشاء مركز مشترك للكفاءة التكنولوجية ضمن الاتحاد الأوراسي، الذي يضم روسيا وبيلاروس وكازاخستان وأرمينيا وقرغيزستان"، مشيرا الى أن "التحالف ما يزال يفتقر إلى نظامه الرقمي الخاص به".
وأكد ميشوستين، أثناء حضوره الجلسة العامة للمنتدى الدولي تحت عنوان "المستقبل الرقمي للاقتصاد العالمي" في ألماتا، أن روسيا "تمتلك تقنيات غير مسبوقة لتنفيذ أكثر المهام جرأة في مجال الرقمنة، ولدينا رواد في الأعمال الرقمية يقومون بتشكيل أنظمة بيئية عالمية، وبتطوير اتجاهات من شأنها أن تغيرعالمنا في المستقبل القريب".
وأعرب عن استعداد روسيا لتبادل أحدث التكنولوجيا والابتكارات، مع الشركاء في الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، "لأن الرقم أصبح عنصرا أساسيا في المنافسة العالمية، ويجب ألا نحافظ على هذه المنافسة العالمية فحسب، بل علينا تحقيق الفوز".
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