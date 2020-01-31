الاتحاد الأوروبي يشدد على ضرورة حظر توريد الأسلحة لليبيا

أكد المتحدث الرسمي باسم ​المفوضية الأوروبية​ للشؤون الخارجية، بيتر ستانو، في إحاطة إعلامية، انه "يجب على جميع القوى والدول احترام حظر توريد الأسلحة إلى ​ليبيا​، على جميع القوى والدول احترام ذلك"، مشيراً الى انه "جرى مناقشة هذا الامر في ​مؤتمر برلين​، إذ تحدث وزراء خارجية الدول الأعضاء عن هذه القضية، ودعو أيضا إلى اتخاذ إجراءات لاحترام حظر توريد الأسلحة إلى ​طرابلس​"، لافتاً الى انه "يتم العمل على مناقشة اتخاذ إجراءات، وماهية العواقب التي ستسن لمن يخرق حظر توريد الأسلحة من خلال مقترحات من الوزراء والحلفاء بأفكار ماذا يمكن أن نفعل، مثلا عملية صوفيا أو إطلاق عملية أخرى للانخراط في تأمين حظر الأسلحة ومازالت المناقشة مستمرة حول هذا، و​بروكسل​، عازمة على إيجاد حل"، مبيناً ان "الوضع في ليبيا هو وضع مقلق للغاية للاتحاد، ولذلك نحن فخورون بانخراطنا العميق لإيجاد حل للأزمة الليبية، فالعواقب جدية للغاية، لأمننا ولأمن المواطنين في ليبيا ولجيرانهم ولنا أيضا".

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