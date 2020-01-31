الصحة العالمية: إغلاق الحدود قد يسرع انتشار فيروس كورونا

حذرت المتحدث باسم ​منظمة الصحة العالمية​ كريستيان ليندماير، من أن "إغلاق الحدود لوقف انتقال عدوى ​فيروس كورونا​ المستجد من ​الصين​ قد لا يكون إجراء فعالا، بل قد يسرع انتشار الفيروس"، مبينا أن "اغلاق الممرات الحدودية الرسمية يؤدي إلى "فقدان امكانية تتبع الناس ومراقبة تحركاتهم".

ولفت الى أنه "قد يكون منطقيا أن تقول إننا نواجه خطرا من الخارج، فلنقفل على أنفسنا. لكننا نعرف من تجارب سابقة، سواء كانت ​فيروس إيبولا​ أو في ​حالات​ أخرى أراد الناس السفر خلالها إن كانت الممرات الرسمية مغلقة، سيجدون طرقا غير رسمية"، مبينا أن "الطريقة الوحيدة للمراقبة، عبر فحص درجة الحرارة مثلا، تتم عبر الرحلات الرسمية والتأكد إن كان القادمون عبر الحدود الرسمية يحملون علامات إصابة"، مشددا على أن "هذا سبب مهم جدا لإبقاء نقاط العبور الحدودية الرسمية مفتوحة".