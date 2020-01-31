أعلنت البعثة الدبلوماسية الأميركية لدى ​روسيا​، في بيان، ان "وزير الخارجية الروسي ​سيرغي لافروف​ بحث مع ​السفير الأميركي​ الجديد لدى روسيا جون ساليفان ملفات ​الشرق الأوسط​، والقضايا متعددة الجهات بما في ذلك ​مكافحة الإرهاب​ والحد من التسلح"، موضحة أن ساليفان "يتوقع المزيد من الحوار مع ممثلي ​الحكومة الروسية​ في مسار العمل المشترك لتعزيز العلاقات الروسية الأميركية". بدوره أعرب لافروف عن "أمله في أن يساهم ساليفان في تحسين وتعزيز التعاون بين البلدين".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر لافروف والسفير الأميركي يبحثان ملفات الشرق الأوسط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.